Le pilote GeForce du jour optimise deux jeux

Au tour du caméléon de publier ses pilotes marqués de la version 527.37. Ils permettent aux cartes vertes de marcher au mieux, au pas, et pour Marvel's Midnight Suns, ainsi que Need for Speed Unbound. En outre, une tétrachiée de jeux ont désormais leur profil GeForce Experience, parmi lesquels on trouve Gotham Knights, Evil West, Sackboy, Sonic Frontiers, Victoria 3, WRC Generations ou encore Warhammer 40000 Darktide.

Des bugs sont corrigés, comme l'impossibilité d'installer les 526.98 sur RTX 3060 Ti, un bug d'Afterburner qui ne priorise pas la température du GPU par rapport à la puissance, du flickering dans TikTok, des flashes aléatoires dans Metro Exodus Enhanced Edition sur RTX 40et c'est à peu près tout.