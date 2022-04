Si vous vous souvenez, EPIC a lancé son moteur Unreal Engine 5, proposé en téléchargement gratuit il y a quelques jours. Avec lui, il a mis à disposition divers contenus, dont des assets, mais pas que. Vous pouviez télécharger les démos Valley of the Ancients et City Sample. Cette dernière, ayant servi de base à la démo Matrix, sert encore de support pour la nouvelle démo. En fait, il s'agit d'un skin Superman en slip sans le S, qui peut voler dans la ville assez énorme. Voler librement était déjà une capacité de City Sample, mais par cette occasion, nous vous mettons le lien pour ceux qui veulent tenter l'UE5 sur leur machine, avec les imperfections qui demeurent, puisque c'est une compilation pas optimisée qui est proposée, et non une démo ficelée aux petits oignons.

Cela vous donnera l'occasion de voir quand même une ville animée, plutôt très photoréaliste, et de sentir à quel point votre PC va sentir passer la douloureuse. Mais surtout, vous n'avez pas à télécharger l'UE5 ou quoi que ce soit, juste la démo déjà montée et prête à l'emploi. On reconnait encore la pâte graphique de l'Unreal Engine, avec cette espèce de "flou" et de précision en même temps, un peu perturbant.