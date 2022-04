AMD avait prévu de lancer sa RX 6400 pour le seul marché OEM. Et récemment, nous avons vu fleurir quelques cartes filles en vente au détail, dont la Sapphire Pulse qui est la première carte RDNA 2 à profiter d'un format low profile. Finalement, ce qui était su sans que cela ne soit dit vient d'être officialisé : la RX 6400 sort pour tout le monde, et a un MSRP de 159 dollars US. En Gaule, on trouve les premiers prix autour des 205 € (Shop HFR)

Cette carte a un TGP de 53 W, ce qui implique qu'elle n'a pas besoin de prise d'alimentation supplémentaire autre que le port PCIe pour fonctionner. C'est un NAVI 24 XL gravé en 6 nm qui mouline, avec ses 768 SP, ses 16 Mo d'Infinity Cache, ses 12 Ray Accelerator (mais diantre à quoi bon ?), ses fréquences de 2039/2321 MHz, sans oublier ses 4 gigots de GDDR6 14 Gbps sur bus 64-bit. L'interface se fait via 4 lignes PCIe 4.0. Enfin, il n'y a pas de carte de référence,

Si vous voulez des performances, il y a quelques tests qui trainent sur la toile. Chez Expreview, sur les tests UL FireStrike et TimeSpy, la RX 6400 se situe bien au-dessus de la GTX 1650, et sous la RX 6500 XT. Sur les jeux en FHD, elle est très proche de la GTX 1650. Chez les autres, tous asiatiques, il est compliqué de comprendre ce qui est écrit dans les graphiques, par contre sur les tests 3D Mark, la RX 6400 est au coude à coude avec la GTX 1650 SUPER. Mais par nature, on sait que les benchs d'UL sont favorables aux archis AMD, on manque de référence pour juger de la carte en jeu, mais on devrait être suffisant en jeu en FHD avec des détails peu élevés.