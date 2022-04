Il y a plusieurs jours, EPIC a officiellement lancé la version définitive de son moteur, l'Unreal Engine 5. Après un bref séjour en mode bêta, le précieux sésame a été jugé assez stable et élaboré pour pouvoir être exploité par des milliers de développeurs, avec des outils clés en main, et un store déjà richement fourni en assets et autres contenus. Dans le lot, EPIC a mis à disposition gratuitement la "démo" City Sample de laquelle fut tirée la démo Matrix qui avait fait sensation. C'est cette dernière, qu'il a fallu recompiler via l'éditeur UE, qui a été testée.

Sur les 3 définitions majeures, GameGPU a pu mettre en évidence plusieurs choses. Premièrement, l'UE5, ça poutre, puisque c'est pas une démo vide qui mouline, mais un monde plein de vie que ne renierait pas Cyberpunk 2077. En FHD, les cartes RDNA 2 depuis la RX 6800 prennent le dessus sur les RTX Ampere, qui sont une ips derrière. On note ensuite le grand fossé qui existe entre la RX 6700 XT et sa poursuivante directe, la RTX 2080, 44 vs 37 ips. C'est déjà trop pour les cartes Pascal et Vega, quelques Turing et RDNA.

En QHD, la RTX 3080 Ti reprend les rênes, la RTX 3080 passe devant la RX 6900 XT (sauf celle sous flotte qui n'est pas représentative du parc). Enfin, en UHD, ça ne change pas hormis la RX 6900 XT sous flotte qui passe devant la RTX 3080 Ti. Si on considère que plus de 40 ips restent acceptables, alors elles ne sont pas nombreuses à tenir le coup.

Ce qui nous a marqués, c'est quand même le peu de pertes en passant du FHD à l'UHD sur les grosses cartes, c'est un comportement étrange. Il y a également le fait de se dire que ça reste du projet compilé (par Victor Careil pour 18 Gio), et que l'optimisation est absente, sans compter les bugs. Mais c'est un début, et ça montre qu'il faudra du gros GPU pour en tirer pleinement parti dans les années qui viennent !