Alors que le DELL XPS 15 sauce 2020 avait fortement plu aux petites mains démonteuses de chez iFixit (note de 9/10 du fait d’un design modulaire facilement réparable), voilà que le petit frère XPS 13 se fait à son tour tripatouiller. Or, cette fois-ci, un certain Framework Laptop est passé avant, redéfinissant les bases d’une machine conçue pour une maintenance aisée… de quoi faire peur à la machine de DELL (divulgâchage : oui !) ?

Si les principaux organes de la machine sont aisément remplaçables (il suffit de retirer quelques vis : point de colle !), cela se limite en fait à… la batterie et la carte mère. S’il est monnaie courante de voir des machines de cette taille (13") opter pour une mémoire soudée afin d’économiser quelque précieux millimètre d’épaisseur, voilà que le bousin soude également le stockage ! Ainsi, il suffit qu’un seul des composants de la mobale en elle-même, de la RAM, du SSD ou du CPU tombe en panne pour ficher les autres à la poubelle dans le même temps : pas du plus écologique ni du plus économique pour le client final.

Lancée par Apple (le MacBook Air M2 en étant la consécration), la mode du tout soudé ne semble ainsi pas près de diminuer, au grand dam des utilisateurs avancés. Peut-être serait-il temps d’apporter une réponse législative à ce problème ?