Intel a fait la démonstration de Raptor Lake, durant le Investors Meeting 2022. Après avoir montré un beau task manager du fleuron adoubé de 24 coeurs et 32 threads (8 coeurs P et 16 coeurs E), le géant bleu a donné quelques informations intéressantes justement pour ceux qui aiment un peu d'évolutivité. Théoriquement, le slot ne dure guère plus de deux générations. Le LGA1700 a déjà accueilli Alder Lake, et il est confirmé que Raptor Lake moulinera dessus également. Cela ne signifie pas que les cartes de la série 600 accepteront Raptor, mais cela serait bien surprenant que ce ne soit pas le cas. Pour autant, personne ne peut le confirmer.

Autre point, il y aura des technologies liées à l'overclocking avancé, ce qui veut tout dire et ne rien dire en même temps, tant que nous ne savons pas lesquelles. Il y aura également la possibilité d’avoir un module M.2 dédié à l'intelligence Artificelle, à voir ! Pour terminer, Intel affirme que le gain de performance face à Alder Lake sera de l'ordre du nombre à deux chiffres, toutefois 10 % restent moins bandants que 57 % par exemple.

Le procédé utilisé sera le Intel 7, qui n'est pas du 7 nm mais bien du 10 nm amélioré, le géant ayant inventé des nomenclatures pour signifier l'équivalence par rapport aux procédés des autres, dont TSMC. Affaire à suivre !