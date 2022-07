Avec la série Arc, Intel compte séduire les joueurs en leur proposant toute une gamme de cartes graphiques faite maison, basée sur une architecture bonne à tout faire : Xe. Sauf que, dans la réalité, entre des performances un cran en dessous de ce que le marketing — et les diverses fuites — communiquait et des soucis logiciels en pagaille pour ce qui est d’une utilisation créative, les premières cartes de la série 3 n’ont pas été reçues avec joie. Pour la suite, ce sera aux séries 5 et 7 d’officier, mais les nouvelles de ce côté-là ne sont guère rassurantes…

En attendant, il faut faire avec ce qui est disponible, et, cela tombe bien, l’A380 de chez GUNNIR l’était pour un démontage en bonne et due forme chez nos confrères de chez GamersNexus. L’occasion de vérifier quelque une des caractéristiques de la nouvelle venue, ainsi que son adaptation sur PCB par la firme. En face, une RX 6400 était également présente, mais fait plutôt office de figuration tant son démontage est aisé et son PCB dénudé d’intérêt !

Du côté de l’organisation logique de la carte bleue, rien de surprenant : le câblage est bien réalisé en PCIe x8 uniquement et les 6 Gio de GDDR6 bien présents. Pour le reste, la puce paraît bien petite en dépit du PCB court, et ce n’est ni le double ventilateur (obtenu avec un simple dédoubleur en Y du signal d’entrée), ni la blackplate métallique, ni le RGB qui viendront calmer cette impression. Quant à la partie radiateur, cette dernière est confiée à un monobloc en alu traversé d’un unique caloduc en cuivre plaqué nickel : pas de quoi encaisser des watts à n’en plus finir, mais ce n’est pas vraiment la cible ! En revanche, le design général ne permet pas aux VRM d’être convenablement refroidis, faute de pad thermique et de circulation d’air aisée. Si cela ne devait pas poser trop de souci vu la carte, la chose n’est guère rassurante pour la longévité. À voir comment tout cela se transpose sur les gammes supérieures !