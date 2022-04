Avec le lancement de l'UE5, on s'attend à voir des démonstrations de force régulièrement. The Coalition, qui est le studio derrière la saga Gears of War depuis l'épisode 4, avait déjà fait montre de son expertise alors même que le moteur en était à ses débuts. C'est encore lui qui vient prouver que le potentiel de l'UE5 est immense, surtout que ladite démo roulait sur XBoâte, donc un excellent hardware mais pas non plus le bistouf du moment.

La vidéo, portant le nom de The Cavern, montre tout l'intérêt de Nanite, qui est l'illumination globale dynamique incorporée au moteur. Grâce à cette technologie, il est possible d'afficher des détails lumineux jusqu'à 100x supérieurs à ce qui se faisait avant, et sans poutrer le framerate. Les assets de qualité cinématographiques ne sont pas tirés d'un jeu, mais le réalisme de la scène interpelle. Il suffit de voir les reflets dans le blanc des yeux en temps réel pour comprendre la portée de Nanite. Le diable se cache dans les détails, le diable est donc nu comme un ver ! Le passage d'une démo à un jeu implique un challenge au résultat souvent décevant, nous sommes donc impatients de voir comment cet outil sera exploité à l'avenir ! C'est donc le résultat des bribes vues sur la démo Alpha Point !