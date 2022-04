L'Unreal Engine sort pour de bon, et reçoit un support de poids et de charme !

Quelques semaines après avoir pénétré le statut d'accès anticipé, l'Unreal Engine 5 est disponible au téléchargement. Tim Sweeney, le patron d'EPIC, a annoncé la chose lors d'une conférence de présentation haute en couleur et en extraits 3D faits par le moteur. Il y a des dizaines de technologies intégrées, et les premières qui nous furent montrées il y a quelque temps déjà sont Lumen, une solution d'illumination globale dynamique qui s'adapte à la géométrie des décors rencontrés, mais aussi Nanite, une autre solution qui permet d'enrichir grandement la géométrie des lieux sans sacrifier les performances, ni la diversité.

On retrouvera aussi le TSR, acronyme de Temporal Super Resolution, qui est un upscaling temporel dont on a pu voir sur le jeu Ghostwire Tokyo qu'il n'était pas le meilleur en termes de rendu par rapport au DLSS, ni en termes de perfs face aux FSR et DLSS. Pour voir le communiqué de presse, allez ici. Nous retiendrons que pour marquer le lancement, qui est capital pour la firme et pour les développeurs, le projet Lyra est offert, il peut servir de base pour la création d'un jeu par exemple. Mais aussi City Sample, qui a servi de base à la démo 3D du moteur dans l'univers Matrix il y a plusieurs mois.

On sait que STALKER 2 moulinera sous ce moteur, la guerre en Ukraine a remis en standby le jeu. CD Projekt Red a aussi dit que The Witcher 4 pédalerait dessus. En revanche, Crystal Dynamics a officialisé son choix de ce moteur-là pour son prochain Tomb Raider, en lieu et place du propriétaire Foundation Engine. On peut penser que le développement d'un moteur contemporain prendrait à CD trop de temps, alors que l'UE5 propose des solutions presque clés en main. Vous pouvez retrouver la keynote d'EPIC ce jour, dans laquelle vous découvrirez ce qu'il est possible de faire, et ce qui nous attend. Il faut le dire c'est alléchant, mais il ne faudrait pas que tous les jeux basculent dessus, histoire de garder de la variété dans les titres.