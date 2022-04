Le support de la mémoire non volatile Optane est l'un des avantages de la gamme Xeon Scalable d'Intel face aux EPYC sur le marché des serveurs, modules qui ne peuvent fonctionner ailleurs par le simple fait que les contrôleurs mémoire des processeurs concurrents n'intègrent ce qu'il faut et ne supportent pas le protocole propriétaire DDR-T d'Intel permettant aux modules d'être exploité comme il faut. Mais la compagnie SMART (Smart Modular) - visiblement convaincu qu'il existe une demande potentielle en la matière - a trouvé une parade pour ouvrir (partiellement) le monde le mémoire non volatile Optane à n'importe quelle machine de la concurrence, grâce à une nouvelle carte PCIe additionnelle spécialisée à loger sur PCIe x16 4.0 ou 3.0 (et potentiellement CCIX)... et à base d'une puce Intel !

La carte au format FHHL se nomme Kestral, avec ses 4 slots et 2 canaux indépendants, elle peut embarquer jusqu'à 2 To de modules Optane (4 x 512 Go en DIMM ou 2 x 256 Go de DDR4 RDIMM). Elle possède aussi une mémoire embarquée de 2 Go de DDR4 ECC et 8 Go d'eMMC pour l'accélération du stockage. Ce qui permet aux modules Optane de fonctionner, c'est la présence d'un FPGA Intel Stratix-10 DX (compatible DDR-T), qui fera donc office de « traducteur » si l'on peut dire ainsi. Celui-ci est par ailleurs secondé d'un SoC quadcore Arm A53 pour d'autres fonctions. La latence de la carte est annoncée pour moins de 350 ns. La TDP du tout serait inférieure à 100 W, le module se permet donc de se contenter d'un refroidissement passif, mais à condition d'avoir un bon flux d'air, ce qui ne manquera pas d'être le cas dans un serveur. À quoi ça peut servir ? C'est simple, il s'agira de faire de l'accélération de mémoire ou d'en augmenter la quantité.

La carte est annoncée comme étant compatible avec tous les serveurs existants, et même les futures machines à base de Grace de chez NVIDIA. On peut imaginer que la solution pourrait intéresser certains qui cherchent à effectuer des tâches spécifiques et très gourmandes en mémoire, à défaut d'un upgrade avec des modules standards. D'autres préféreront peut-être aussi attendre que le standard CXL se démocratise avec les prochaines générations de matos pour serveur. Enfin, la solution de SMART sera de toute évidence également fortement dépendante de sa partie logicielle pour fonctionner efficacement et proprement.

Dans son principe, ce type de solution n'a rien de vraiment inédit et c'est très clairement une offre (certainement onéreuse) pour un marché de niche, mais le concept n'en reste pas moins plutôt intéressant. Toutefois, on doute que cela puisse vraiment contribuer à redorer un peu le blason d'Optane, dont le mal est clairement d'avoir toujours été trop exclusif et trop cher au point d'avoir fermé de nombreuses portes malgré ses avantages. (Source)