Ça y est, le Steam Deck souffle sa première bougie mensuelle et, bien que sorti le 25 février, nombreux sont encore ceux à attendre leur bousin, cadence de production limitée au vu de la popularité du bouzin obligeant. Pour autant, Valve ne va pas se priver d’une rétrospective, retraçant les multiples améliorations apportées à la console en un mois — les mauvaises langues diront que l’OS n’était pas totalement terminé.... et il est difficile de leur donner tord —, le tout en vidéo :

Si vous êtes allergique à l’anglais et/ou que vous souhaitez un peu de synthèse, c’est parfait, le Comptoir est là pour vous ! Pour commencer, le programme de certification Deck Verified a désormais passé la barre des 2000 titres jouables ou vérifié : un gage certain de compatibilité, bien que certaines voix se soient élevées quant au manque d’approfondissement de ce dernier, en particulier dans les derniers niveaux de certains titres, souvent plus chargés en éléments graphiques nuisant à la fluidité du tout. Concernant les systèmes anti-triche, le chemin est encore long même si Elden Ring et Apex Legends ont tous deux pu faire usage de l’adaptation d’Easy Anti-Cheat (bien que BattlEye soit également compétent pour cela). Rajoutez diverses améliorations au niveau de l’interface (navigation plus intuitive dans la bibliothèque, projet annoncé ouvertement d’incorporer le Xbox Cloud Gaming de Microsoft, clavier tactile plus agréable), mais aussi du travail davantage en profondeur comme la gestion toujours plus en profondeur de la consommation — et donc de l’autonomie —, la possibilité d’installer Windows (limité à la 10e mouture pour le moment, même si la 11 est en chemin).

Finalement, ce bilan est tout à fait représentatif du produit : plein de bonnes idées, d’annonces on ne peut plus attrayantes, mais que nous aurions toutefois préféré voir sur le produit dès la sortie. Cependant, Valve peut être excusé de par son premier jet dans le domaine du hardware mobile et la volonté de recoller plusieurs projets open source, bien que cela ne séduira pas forcément l’entièreté de la clientèle cible. Allez, encore quelque mois de plus pour un produit tout à fait poli ?