Le SP3, qui affichait 4094 broches, et qui était utilisé par les processeurs Threadripper et EPYC, vient de passer pour un has been. En effet, le SP5 vient d'être dévoilé par ServeTheHome via une carte maman dont nous ignorons la marque, mais ce détail n'est pas important. On y voit le SP5, mesurant 7.5 x 7.2 cm, donc quelque chose de plus "carré" que le "rectangulaire" SP3. Mais surtout, il est entouré de 12 slots de DDR5, car ce sont les EPYC Genoa, Bergamo et Turin qui en tireront parti, et qu'ils auront un contrôleur mémoire 12 canaux.

Pour rappel, Genoa aura un ou des modèles ayant 96 coeurs et 192 threads, ce qui représente une augmentation du nombre de threads de 50 %, merci la gravure 5 nm qui permet d'augmenter la densité en transistors et donc d'en caler plus, a fortiori sur une surface plus vaste encore. Autre point, si Genoa conservera les 128 lignes PCIe, elles seront cette fois de la génération 5 et plus 4, tandis que le flagship devrait engloutir 400 W, ce qui fait beaucoup plus que les 280 W auxquels se calent les Threadripper et EPYC sortis jusqu'ici. Et si vous nous le demandez, sachez qu'il a bien 6096 points de contact, malheur à celui qui en plierait un ou 30 !