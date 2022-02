Alors que le programme de vérification des titres compatibles Steam Deck avance bien avec pas moins de 120 jeux affublés jouables ; Valve en profite également pour faire le ménage sur ses vieux succès. Des titres répondants au nom de Half Life 2, Portal 2 ou encore Left 4 Dead 2, de quoi laisser remonter la nostalgie — et le fait que Gabe Newell ne sait pas compter jusqu’à 3 !

Hé bien, ces œuvres ne sont pas laissées à l’abandon : outre ce qui semble être des mises à jour de test de nouvelles fonctionnalités liées à Vulkan avec DXVK-Native, la maison-mère a également revu l’interface des produits de la maison histoire de les rendre plus conviviales sur le Steam Deck. En effet, la prise en main des menus et la configuration pas vraiment des plus aisées des contrôleurs dans des titres de plus de 10 voire 15 ans aurait clairement pu faire tâche pour qui tenterait de faire tourner un jeu Valve sur la console de Valve.

Une interface légèrement plus ergonomique pour la navigation au pad !

Pour la triplette de mise à jour, le constat est similaire : des menus et des UI en jeu plus gros, l’amélioration de la prise en charge de manette — notamment au niveau de la fréquence de polling — l’incorporation des derniers patchs de DXVK-Native, ainsi que moult petits bugs traînant ça et là. L’excuse parfaite pour se refaire une LAN rétro entre amis ? (Source : GamingOnLinux, de partout !)