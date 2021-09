Samedi dernier, nous apprenions qu’Epic Games avait bossé pour sa clientèle afin d’adapter l’EAC (Easy Anti-Cheat) un système anti-triche, à la console portable de Valve, le Steam Deck. Une nouvelle de taille, car ce composant logiciel doit être interfacé directement avec le noyau, ce qui impliquait à première vue un travail important d’adaptation. Bref, Epic s’est débrouillé, mais qu’en est-il des autres ?

Hé bien, l’évènement à permis à BattlEye, le système à l’œuvre dans ARMA 3, Rainbow 6 : Siege ou encore PUBG, de clarifier sa position, via un gazouillis d’oiseau :

BattlEye has provided native Linux and Mac support for a long time and we can announce that we will also support the upcoming Steam Deck (Proton). This will be done on an opt-in basis with game developers choosing whether they want to allow it or not.