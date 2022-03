Amateurs d’atrocités ? Vous allez être repus : Valve a en effet rendu public les pilotes logiciels de son Steam Deck... pour Windows. Pour rappel, l’OS présent initialement dans la console, Steam OS 3.0, est un dérivé de Linux et plus particulièrement de Arch Linux, une distribution connue pour sa personnalisation extrême... au prix d’une expertise avancée nécessaire à sa maîtrise complète.

Pour le moment, les pilotes se résument à trois installeurs : celui pour le GPU — dérivé des Crimson Adrenalin ? – le WiFi et la dent bleue. Notez que seul Windows 10 est pour le moment supporté, du fait de l’absence du support du TPM 2.0 par le BIOS. Une mise à jour devrait néanmoins corriger le souci au moyen d’un fTPM prochainement ; mais ce n’est pas la seule chose non fonctionnelle : les haut-parleurs demeurent muets tout comme la prise jack (mais les docks USB-C et leur audio sont, eux, supporté) et il n’est pas encore possible de dual booter la machine. Tous ces défauts devraient être matchés à terme, mais Valve précise toutefois que les pilotes sont fournis « as is » (« tels quels »), comprendre que le support de Windows n’est officiellement ni garanti ni optimisé.

Un tel positionnement prend à brûle-pourpoint les intégrateurs habituels, qui proposent habituellement de base l’OS Microsoftien pour leurs bousins, et, éventuellement, 2-3 pilotes Linux si vous êtes chanceux. Dans ces conditions, Valve fait officie d’exemple dans la liberté laissée au consommateur sur la partie logicielle : l’occasion parfaite d’un face-à-face manchot vs fenêtre totalement équitable, histoire de voir ce que Proton a dans le ventre. À suivre très prochainement (mais pas sur le Comptoir, si vous vous posiez la question) ?