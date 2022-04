Boitier phare de son catalogue, Chieftec a levé le voile sur une nouvelle version du Scorpion, le Scorpion 4 ou GL-04B-OP ! On remarquera d'emblée qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau au Scorpion II et Scorpion III - deux modèles déjà très identiques et que nous avions testés tour à tour il y a deux ans.

En fait, on vous le donne en mille, le Scorpion 4 est bel et bien une copie presque parfaite du Scorpion III ! Les dimensions sont toujours les mêmes, à savoir 490 x 202 x 436 mm, mais le poids a été allégé, puisque l'on est passé de 6,9 kg à 6,6 kg, et il y a une bonne raison à ça. Petit rappel de ce que vous pourrez y fourrer : une mobale Mini-ITX, ,mATX ou ATX jusqu'à 7 slots d'expansion essentiellement horizontaux ; un ventirad de 166 mm de haut maximum ; une carte graphique de 349 mm de long ; une alimentation ATX de 140 à 200 mm (prise d'air filtrée), selon si vous décidez ou non de garder la cage amovible pour deux disques durs 3,5" ; enfin, 2 SSD de 2,5".

La ventilation aussi est parfaitement inchangée, le constructeur vous donnera d'ailleurs toujours 4 Tornado ARGB arc-en-ciel (plutôt silencieux dans notre dernier test) préinstallés avec un hub de contrôle RGB et une télécommande, 3 x 120 mm à l'avant (filtré) et 1 x 120 mm à l'arrière. Une mise en place que vous pourrez complétez avec 2 x 120 mm au haut (filtré). En revanche, comme pour les Scorpion précédents, il faudra toujours se limiter à du radiateur d'AIO de 240 mm. Enfin, Chieftec n'a pas non plus touché aux I/O, toujours constitués de deux prises USB-A 3.2 Gen1, d'une prise USB-A 2.0, d'un jack 3,5 mm out et un autre pour du micro.

Mais alors, quelle est donc la raison d'être du Scorpion 4 aka GL-04B-OP ?? C'est simple, Chieftec a dégagé la vitre en verre trempé de la façade et y a opté pour du mesh ! Une décision très bien avisée, ventilation et vitrage ne font jamais bon ménage, les nouveaux Tornado vont pouvoir respirer bien mieux et il y a donc fort à parier que ce Scorpion 4 saura obtenir une bien meilleure note en refroidissement que le modèle précédent. Chieftec n'a pas encore donné de prix pour cette nouvelle référence, mais on imagine qu'on devrait rester tout juste sous la centaine d'euros. La disponibilité est au programme de mai.