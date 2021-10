NVIDIA a franchi un nouveau cap avec sa nouvelle branche de pilotes. Elle était prévue pour Windows 11, finalement elle aura eu un peu de retard à l'allumage. La R495 est introduite avec les GeForce 496.13, et elle ferme définitivement la porte aux GPU Kepler, répartis sur deux nomenclatures de cartes, les GTX 600 et 700. Cela signifie que Maxwell est la première famille à être supportée, Ampere la dernière. Autre truc qui saute, les pilotes pour Window 7, 8 et 8.1 disparaissent, désormais ce ne seront plus que des drivers pour Windows 10 et 11. Et petite astuce, il n'y aura plus que la version DCH qui sera mise en ligne, le pilote standard lui aussi voit sa vie stoppée en pleine force de l'âge.

Les jeux ne sont pas en reste. Black 4 Blood reçoit sa rustine DLSS, tout comme Baldur's Gate 3 en phase de développement. Crysis Remastered Trilogy qui arrivera le 15 octobre aura droit au DLSS et au ray tracing, il est à noter que c'est une logique implacable, puisque le premier Crysis Remastered avait déjà ces deux technologies. Shadow of the Tomb Raider va bénéficier du DLSS 2, nous ferons à cette occasion un rapide tour comparatif entre DLSS 1 originel lancé avec le jeu, et DLSS 2 qui devrait améliorer grandement la qualité, qui était une des critiques que nous avions formulées. Rise of the Tomb Raider lui, va hériter de son premier patch DLSS 2. Chivalry 2 prend le DLSS, Sword and Fairy 7 offrira du DLSS et du ray tracing, Swords of Legends Online prend un petit coup de DLSS derrière les oreilles, sans oublier FIST pour lequel nous avons déjà réalisé un test. Il est clair que le caméléon s'est trouvé remué par le FSR d'AMD, et accélère beaucoup pour le DLSS, après avoir ét étrès long/lent avec son déploiement sous Turing.

Enfin, on notera la possibilité d'activer et de régler la fonction Shader Size Cache pour allouer un espace disque max aux shaders, et la possibilité de brancher deux moniteurs Samsung Odyssey G70A sans plantage, ou de récupérer l'affichage de la GTX 960 lorsque vous sortez de veille. C'est pas mal au final !