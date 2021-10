Alors que la firme est en pleine séance de déballage de mulots, voilà que SteelSeries vient d’annoncer son rachat par une boîte peu connue, GN Group. Méconnue par son patronyme, certes, mais pas par les marques qu’elle contrôle : Jabra, ReSound, BlueParrot,... une spécialisation poussée dans l’audio, en résumé.

Si SteelSeries a bien déjà fait dans les casques pour joueur, là n’est pas son cœur de métier, avec une orientation habituelle davantage côté périphériques type clavier et souris. De là à y voir une récupération du savoir-faire et de l’image de la marque pour des produits Jabra — ou autre — alliant qualité sonore et ciblage gamers, il n’y a qu’un pas... totalement franchi par le PDG de la maison, Ehtisham Rabbani, qui espère bien « repousser les limites de l’e-sport et du gaming » par son acquisition : nous avons hâte !

Sinon, pour parler bifton, l’échange s’est conclu pour la conquête somme de 8 milliards de couronnes danoises soit environ 1,2 milliard de dollars. Il reste encore cependant à obtenir les accords des autorités de régulation, une étape parfois pas si facile que ce qui paraît au premier abord. Ainsi, il faudra compter sur l’année 2022 pour voir cette incorporation effective, et par conséquent vers la fin de cette même année pour voir les premiers résultats de la nouvelle direction. (Source : TechSpot)