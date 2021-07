Linux, et Windows dans un bateau : qui dompte le mieux l'autre le tigre du lac ?

Alors que les fuites sur la prochaine génération de processeur d'Intel, Alder Lake, semblent pointer vers une sortie proche, certain se concentrent sur les puces actuellement disponibles, à savoir Tiger Lake. Dernier étendard du 10 nm depuis le passage au stade "fin de vie" d'Ice Lake, le tigre a mieux réussi à trouver sa place sur les ordinateurs portables grand public, notamment sur les ultraportables, dont le DELL XPS 13 dont il est question ici.

Équipé d'un i7-1185G7 (et tant pis pour le tout dernier i7-1195G7), le bouzin a été testé chez notre confrère Phoronix dans une bataille de tous les diables opposants les deux alternatives niveau OS grand public : Windows, dans sa version 10 (build 19042), et Linux, représenté par la distribution Ubuntu mouture 21.04, noyau 5.11.

Côté résultats, Linux remporte haut la main les tâches d'encodage, audio comme vidéo ; ainsi que les benchs orientés créations tels Blender ou encore V-Ray. ; alors que son concurrent a dompté plus efficacement Vulkan. Plus globalement, l'OS de la Raymonde est légèrement à la traîne avec 10 % de moins sur le panel de 20 applications retenu. Cependant, les performances seules ne sauraient être la seule raison du choix d'un système d'exploitation : la compatibilité logicielle (coucou Office !) ainsi que les performances.... en jeu comptent tout autant, si ce n'est plus. Pour le détail des résultats, il va falloir se farcir le test complet, en anglais.