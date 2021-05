Profitant du Computex 2021 qui se tient en ce moment même — en virtuel, certes — Intel annonce deux nouveaux processeurs de sa série Tiger Lake-U. Un choix quelque peu étrange, puisque cette série est désormais connue depuis septembre 2020, soit pas vraiment assez pour un refresh, mais assez pour se demander pourquoi diable étoffer une gamme déjà cohérente.

Officiellement issus d’une longue concertation (au moins 5 minutes) avec les OEMs, ces nouveaux modèles permettent surtout d’occuper quelque peu l’espace médiatique à une époque ou le COVID a gelé la plupart des emplois du temps. Un fait d’autant plus dommageable que les bleus ne sont, in fine, qu’assez peu touchés par la pénurie du fait de gravures en interne de leur puce. Sans plus attendre, voici donc ces fameux nouveaux modèles (en gras) insérés dans la gamme déjà existante.

Ton petit nom, c'est quoi ? Partie Graphique cœur / Threads cœur GPU (EUs) Cache RAM ? TDP Fréq. de base (GHz) Fréq. Turbo sur un cœur (GHz) fréq. turbo (tous les cœurs, en GHz) Fréq. GPU (en GHz) Intel Core i7-1195G7 Intel Iris Xe 4/8 96 12 Mio DDR4-3200 LPDDR4x-4266 12-28 W 2,9 5,0 4,6 1,40 Intel Core i7-1185G7 4/8 96 12 Mio DDR4-3200 LPDDR4x-4266 3,0 4,8 4,3 1,35 Intel Core i7-1165G7 4/8 96 12 Mio DDR4-3200 LPDDR4x-4266 2,8 4,7 4,1 1,30 Intel Core i5-1155G7 4/8 80 8 Mio DDR4-3200

LPDDR4x-4266 2,5 4,5 4,3 1,35 Intel Core i5-1135G7 4/8 80 8 Mio DDR4-3200 LPDDR4x-4266 2,4 4,2 3,8 1,30 Intel Core i3-1125G4 Intel UHD Graphics 4/8 48 8 Mio DDR4-3200 LPDDR4x-3733 2,0 3,7 3,3 1,25 Intel Core i3-1115G4 2/4 48 6 Mio DDR4-3200 LPDDR4x-3733 3,0 4,1 4,1 1,25

Que ceux qui espéraient voir émerger quelque chose de plus couillu qu’un quadcore se ravisent : ces nouveaux modèles ne bénéficient que de fréquences toujours plus hautes, avec, pour la première fois, 5 GHz tout ronds en fréquence boost sur un CPU « basse consommation ». Youpi. Notez tout de même que l’iGPU est également boosté avec une cadence de 1,5 GHz sur le nouvel i7, l’occasion de (presque) rattraper le Xe LP de bureau, qui culmine à 1,65 GHz. À voir si le gain est perceptible dans la pratique, si possible dans un autre domaine que le tarif !