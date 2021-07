Avec l'arrivée très proche de la génération Alder Lake pour les CPU de chez Intel, les rumeurs et fuites devraient s'intensifier dans les jours qui viennent, surtout vu les changements qu'impliquent la douzième génération. En effet entre le passage au fameux 10 nm et avec l'utilisation de la topologie big.LITTLE, cela devrait donner des processeurs dont l'optimisation passera ailleurs que dans la simple optimisation de l'IPC. Ces évolutions commencent à se recouper au fur et à mesure que les différentes fuites apparaissent sur le net, et c'est du côté de l'empire du Milieu que nous nous tournerons aujourd'hui, avec des informations sur les modèles K qui seraient probablement proposés sur le marché.

La source ne va pas révolutionner la vision que nous avions d'Alder Lake, mais plutôt la confirmer : des CPU se basant sur une architecture mixte, comprenant des cœurs à hautes performances et d'autres plus économes, un mélange qui a pour but de limiter la consommation - et par conséquent, la température - de votre processeur. Là où un doute peut s'installer, c'est que du modèle i5 à l'i9, tous ont un TDP de 125/228 W, alors que les fréquences de l'i5 ne sont pas plus élevées pour autant. Il n'est donc pas impossible que celui-ci maintienne probablement mieux ses fréquences sur tous les cœurs par rapport au plus gros modèle, un mystère qui sera dégrossi durant les tests.

De même, la topologie actuelle du 6 à 8 cœurs semble conservée, tout du moins cela risque d'être un peu différent que par le passé sur le papier. Certes, en applicatif lourd rien ne vaut un bon gros 16c/32c, mais pour le commun des mortels, des unités légères dédiées uniquement aux tâches de fond pourraient avoir un certain intérêt, cela dépendra de plein d'autres paramètres. Enfin bon, maintenant que les spécifications sur papier ont l'air d'être prêtes, il ne reste plus qu'à attendre des bonnes fuites de tests réels. (source : Zhihu)