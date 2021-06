Il s'en est passé des choses hier ! AMD a lancé son FSR, pour lequel vous pouvez lire notre bilan argumenté et documenté sur ce lien. Les pilotes Adrenalin 21.6.1 sont donc libres de téléchargement pour tout un chacun, et ils apportent le support du FSR donc sur les seuls titres compatibles à l'heure d'écrire ces lignes, des RX 6800M, et du jeu Dungeons & Dragons : Dark Alliance. Parallèlement à cela, plusieurs bugs ont été soignés, comme FreeSync qui pouvait planter ou causer des perfs moisies en switchant entre deux écrans, ou Anno 1800 qui scroutchait en DX12, quelques Radeon qui devenaient asthmatiques sous Destiny 2, ou encore le ray tracing qui crashait sur Ring of Elysium.

NVIDIA, quant à lui, a fêté l'intégration du DLSS dans Unity avec le jeu LEGO, vous pouvez retrouver notre test ici. Mais ce n'est pas tout, les 471.11 apportent le RT et le DLSS à Doom Eternal (qui aura besoin de sa rustine le 29 juin), le DLSS à Rust, Reflex à Escape from Tarkov, et F1 2021 à paraitre en juillet. Autre fait amusant, ce pilote est certifié pour Windows 10 21H1 paru fin mai. 5 moniteurs rejoignent les rangs des G-Sync Compatible, ce sont les AOC AG274US4R6B et AG254FWG8R4, ASUS VG28UQL1A, et LG 32GN650 et 32GN63T. Et hop !