Beaucoup vous diront que ça ne sert encore a rien, voire que ne servira jamais à rien (mais ceux-là, on ne les écoute pas vraiment), il est vrai que l'offre des FAI n'est pas encore particulièrement adaptée à ce genre de petite folie et la plupart des besoins domestiques en 2021 n'ont aussi que faire d'une capacité de débit aussi phénoménal. Mais si vous avez l'abonnement et l'installation pour, et quelques euros en trop, pourquoi s'en priver ? À méditer tout de même, l'alternative au cuivre, avec un réseau domestique 100 % fibre, vaut également le coup d'oeil et n'est pas beaucoup plus compliquée ni plus chère à mettre en place. N'oublions pas que le port SFP d'une Freebox Delta n'est pas capable d'accepter un module SFP+ RJ45, ce dernier ayant une consommation trop élevée pour la box. Il faudra donc également disposer d'un switch avec un ou des ports 10Gb, et ceux-ci ont tendance à chauffer un peu.

Si c'est le chemin du RJ45 8p8c que vous suivez, alors sachez qu'ASUSTOR a une nouvelle option pour vous, l'AS-T10G2, la mise à jour de l'AS-T10G. Comme la majorité de la poignée de cartes réseau 10Gb plus ou moins mainstream sur le marché, celle-ci utilise le contrôleur AQC-107 d'Aquantia — ex-filiale d'Intel, désormais entre les mains de Marvell. Espérons que son support et le suivi logiciel sera meilleur que pour la XG-C100C de la maison mère ASUS exploitant la même puce et dont le firmware n'est officiellement plus mis à jour, la carte n'étant pas sur la liste de compatibilité chez Marvell — il est néanmoins possible de contourner la chose avec quelques manipulations via l'invite de commandes de Windows.

Retour à l'AS-T10G2, la carte PCIe 3.0 x4 ne paie pas de mine avec son PCB bleu et radiateur noir, elle est évidemment destinée avant tout aux NAS de la marque, mais rien n'empêchera de s'en servir dans un PC. Avec Lockerstor 16R Pro, ASUSTOR lui vante 1127 Mo/s en lecture et 1124 Mo/s en écriture — il faudra de préférence aussi avoir un bon SSD NVMe pour en profiter. Vous trouverez le reste des caractéristiques ci-dessous.

La carte est disponible immédiatement, directement chez ASUSTOR pour l'instant. Il faudra compter 119 $ pour se l'offrir, soit 99 €, ce qui est assez en phase avec les autres alternatives à base d'AQC-107 trouvables chez nous, mais reste un peu cher pour une puce qui n'est finalement plus si jeune.