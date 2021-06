Faire coïncider l'envie d'avoir une machine correcte pour jouer, bureautique et soirées canapé sans avoir un mini-frigo au milieu du salon est une tâche souvent ardue pour les joueurs sur PC. En effet, d'un côté les barebones sont souvent trop légers pour supporter la charge, et les boitiers mini-ITX font rarement des volumes de moins de 20L. ASRock a donc fait un choix de tenter une expérience entre les deux, en revisitant son concept de barebones X300 et en le grossissant jusqu'à 10 litres, afin d'obtenir le DeskMini MAX.

Sur le papier, il s'agit d'un PC prémonté, disposant déjà d'un boitier, d'une alimentation et d'une carte mère au format X300, qui peut supporter les CPU jusqu'à 105 W, même les Zen3. Si le marketing vend la possibilité de mettre un 5950X, nous vous conseillons de vous cantonner au 5600X, qui fera largement le travail demandé : jouer. De même, le support de la RAM est devenu plus simple, puisque nous passons aux barrettes U-DIMM des mobales classiques, pouvant supporter 4 modules pour atteindre au maximum 128 Go. Par contre, si un emplacement est disponible pour rajouter une carte Wi-Fi, celui-ci n'est pas disponible de base avec le châssis, un choix étonnant sur une machine de ce genre.

En revanche, passons sur l'essentiel de cette version : la possibilité de choisir son refroidissement et d'installer une carte graphique. Certes, avec la taille limitée à 20 cm de long et l'alimentation qui est en 500 W 80PLUS Bronze, vous n'y mettrez pas une RTX 3090, mais les versions mini-ITX de GPU situés en haut du milieu de gamme comme certaines RTX 3060 Ti sauront être intéressantes et plus efficace que le GPU de n'importe quelle console. Pour le refroidissement, vous pourrez donc choisir le ventirad de votre choix, et il sera même possible d'y mettre une AIO en 120 mm, ce qui pourrait être intéressant au niveau du bruit et des performances.

Nous retrouvons aussi une connectique correcte, avec 9 ports USB - 5 en 3.1 Gen 1, dont 1 USB-C, et 4 en USB 2.0 -, 2 ports SATA et un emplacement M.2 pour SSD NVMe, un port réseau GIGABIT et un emplacement 5,25 pouces si vous souhaitez y mettre un lecteur optique, pratique pour vous soirées films si vous avez des DVD ou Blu-Ray en stock. Par contre, nous n'avons toujours pas le prix et la disponibilité de ce produit, restez donc attentifs si le concept vous intéresse.