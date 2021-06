Le tintement des cloches du paradis se fait de plus en plus fort dans les oreilles de Windows 7, mais aussi pour les vieilles générations de GPU, qui semblent encombrer de plus en plus les développeurs des fabricants. Car après NVIDIA qui met fin au support des cartes Kepler et de Windows 7 après le mois de juillet prochain, et petit coup dans les côtes de la part de Microsoft en supprimant les mises à jour de driver depuis Windows Update, c'est au tour d'AMD de s'y mettre. La firme de Lisa Su a effectivement décidé de faire un gros ménage de printemps - avec quelques mois de retard - qui prend acte dès maintenant.

Commençons par le plus simple, l'arrêt du support de Windows 7, qu'importe la version et même si vous payez pour l'ESU semble-t-il. Une décision peu étonnante, puisque son support est terminé depuis janvier 2020, et que les nouvelles technologies ne sont pas forcément compatibles avec ce système. Pour les GPU, là le ménage est beaucoup plus drastique, puisque le fabricant met à la retraite tous les GPU fixes et mobiles datant de la série HD7000 à la série R9 300, en passant par les APU des CPU Athlon, Sempron et A, ce qui fait près de 25 familles d'éliminées. De quoi simplifier le développement des prochains drivers selon AMD, ce qui ne parait pas déconnant comme logique. Par contre, il faudra en échange que les drivers plus modernes soient les plus efficaces que possible avec les derniers GPU, une fois tout ce lest enlevé. (source : communauté AMD)

Désolé, nous n'avons pas trouvé de photos faciles à intégrer pour Jensen et Nadela, il faudra se contenter des logos des firmes cette fois-ci.