no ragotz

Clap de fin du support de Kepler et de Windows 7,8 et 8.1 pour NVIDIA à la fin aout

Après l'annonce de la fin du support sur Linux des cartes graphiques de la série 700, il ne fallait pas attendre très longtemps avant que la firme verte s'attaque au support de ces cartes sur Windows. Il faut tout de même rappeler que Kepler date de mars 2012, soit il y a plus de 9 ans maintenant, et que ces cartes graphiques ont presque toutes été remplacées, ce qui laisse à NVIDIA du fil à retordre sur la création de drivers pour pas grand-chose.

Il parait donc logique que NVIDIA prépare de couper les vivres à ces modèles de GPU, englobant le haut de gamme de la série 600, la série 700 -sauf les GTX 950 et 950 Ti, qui sont sous Maxwell - et les premières cartes Titan, ce qui fait du monde tout de même. Notez tout de même que les mises à jours critiques de sécurité seront maintenues jusqu'en 2024, donc ces cartes seront toujours utilisables sans risque majeur d'ici là.

Par contre, dans la foulée, une autre annonce a été faite, celle de supprimer le support des anciennes versions d'OS, autrement Windows 7, 8 et 8.1, qui ne semblent plus intéresser le fabricant. Une annonce qui risque d'en faire grogner plus d'un, puisque ces systèmes sont encore utilisés par quelques irréductibles allergiques au nombre 10. Pareil, le support critique sera maintenu, mais cela s'arrêtera là, pour le reste il faudra soit mettre à jour Windows - Windows 7 a presque 12 ans maintenant - afin de profiter des dernières mises à jour. Donc ne dites pas que ce sera une surprise, nous vous avons prévenu.

Et oui, pour rappel, NVIDIA prend un coup de vieux sur certains aspects !