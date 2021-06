WD Black SN850 et X570, un firmware correctif est en chemin

Le WD Black SN850 est l'un des meilleurs SSD sur le marché pour l'instant, sauf peut-être si vous vous en servez sur l'un des slots M.2 relié à un chipset AMD X570 de votre carte mère AM4. En effet, des utilisateurs se sont plaints de pertes de performance en écriture pouvant aller jusqu'à 40 %. Ce n'est pas la première fois que des problèmes liés aux SSD ont fait surface avec cette plateforme, il y en a aussi eu avec l'USB à une époque, du moins sur certaines cartes mères, heureusement pas toutes. Si vous êtes concernés aujourd'hui, rassurez-vous, Western Digital affirme avoir identifié le problème.

Selon le fabricant, celui-ci émerge lorsque le Max Payload Size (MPS) est réglé à 128 octets, une option qui détermine le maximum de Transaction Layer Packets (TLP) pouvant passer par le contrôleur PCIe. A priori une valeur trop basse serait problématique pour les appareils les plus capables, puisqu'ils sont obligés de fonctionner à des paramètres inférieurs. Le plus important dans tout ça, c'est que le constructeur assure que le firmware correctif, éliminant cette restriction, sera disponible vers le 12 juillet, au plus tard. Une mise à jour à réaliser le jour venu simplement par l'intermédiaire du Western Digital Dashboard. En attendant, le constructeur recommande de ne pas se servir du port M.2 du chipset, mais d'installer le SSD sur un port M.2 communiquant directement avec le processeur pour profiter pleinement de votre SN850, si un tel port est encore disponible.