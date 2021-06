Windows 7 ne recevra plus de mise à jour de pilotes via Windows Update

Après avoir maintenu pendant plusieurs années son ancien OS fétiche, Windows 7, Microsoft a totalement stoppé le support de celui-ci il y a déjà près d'un an et demi, pourtant il reste encore quelques réfractaires au changement. De plus, Microsoft a laissé la possibilité à certaines nouveautés de s'installer dessus, comme DirectX 12 ou le nouveau Edge, permettant en partie de vous laisser le choix d'utiliser un OS vieux de 12 ans et dont les failles ne seront plus corrigées. Toutefois, d'un autre côté, les fabricants limitent de plus en plus le support de l'OS, considérant que cela devient une charge inutile à leur gout, comme NVIDIA qui va arrêter de mettre à jour ses drivers à partir de cet été.

C'est donc pour éviter les soucis de compatibilité ou de sécurité à venir que Microsoft va lâcher la mise à jour des drivers depuis Windows Update, puisque la méthode de distribution n'est plus adaptée avec les autres mises en place par la Raymonde. En effet, ce service utilise une signature SHA-1 qui a expiré, et l'éditeur voudrait que tous les drivers passent sous une signature plus moderne en SHA-2, même si vous utilisez une version ESU de l'OS. Pas de panique, l'installation manuelle ou via un serveur restera possible... Seulement si vous disposez d'une version Windows Server ou ESU - Extendend Security Update - alors que les versions legacy ne seront probablement pas compatibles. De quoi continuer à enterrer Windows 7, afin de faire migrer les derniers utilisateurs vers des OS plus récents. (source : Bleepingcomputer)