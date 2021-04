Il y a plusieurs mois déjà, EKWB a renouvelé sa gamme d'AIO après avoir pénétré le marché de manière violente, mais rapide avec ses plébiscités Predator. Deux séries se complètent, la D-RGB classique, mais avec du RGB partout, vous avez le test des 240 et 360 dans nos colonnes, et la D-RGB Elite. Pour cette dernière, la pom pompélup est différente, plus qualitative sur l'Elite avec plus de lames de cuivre dans le waterblock, ça plus quelques raffinements comme un top alu brossé au lieu du plastique illuminé, et vous avez globalement un descriptif des deux gammes.

Le slovène ajoute un modèle pour sa gamme Elite, le D-RGB Elite 280, qui, comme son nom l'indique, est bien en 280 mm pour l radiateur. Et pour marquer le coup, ce ne sont pas deux, ni trois, mais quatre Vardar 140 RGB qui sont fournis, à disposer en mode push/pull, c'est-à-dire que deux soufflent en extraction vers l'intérieur du radiateur, et les deux autres sur l’autre face aspirent l'air vers l'extérieur de la tour... le push/pull quoi...

Mais comme ça fait beaucoup de moulins, EKWB fournit un hub qui permet une connexion de 7 moulins maxi avec gestion de l'ARGB. Comme le radiateur fait 27 mm d'épaisseur, si vous ne mettez qu'une rangée de Vardar, on grimpe à 52 mm d'épaisseur, et si vous mettez les 4 moulins, on passe à 77 mm : calculez bien votre place ! La dispo est prévue mi-mai, le prix est de 189.90€ taxes incluses.