Le prochain Resident Evil sera lancé le 7 mai prochain, mais d'ores et déjà Capcom prépare une autre conférence au mois d'avril, après celle de janvier. Le buzz du moment, ce sont les configurations type, et elles sont intéressantes parce qu'elles préfigurent toutes celles qui arriveront dans les années futures, avec une partie rastérisation, et une autre ray tracing. Ça s'annonce quand même musclé, même si le matériel requis est plutôt attendu ou tombant dans une certaine logique, comme par exemple l'abandon des quadcores pour autre chose que du 1080p mini. Regardons le zouli tableau !

Bilan Mini reco sans RT reco avec RT OS W10 x64 W10 x64 W10 x64 CPU i5-7500 ou R3 1200 i7-8700 ou R5 3600 i7-8700 ou R5 3600 GPU GTX 1050 Ti 4G ou RX 560 4G GTX 1070 ou RX 5700 RTX 2070 pour 4k/45ips RTX 3070 pour 4k/60ips RX 6800 pour 4k/45ips RX 6900 XT 4k/60ips RAM 8 Go 16 Go 16 Go DX12 oué ! si ! olé ! Dédé Nescio Non lo so eu não sei Nota Bene 1080p60 mode Performance 1080p60 mode Qualité 4k 45/60ips possible en TR avec baisses selon la charge

Au final, on peut voir que le jeu, même s'il devrait être beau, ne sera pas si gourmand que ça, surtout avec ray tracing. AMD étant partenaire de Capcom, on peut penser que ce dernier a développé un RT adapté à la relative faiblesse des Radeon dans ce domaine par rapport aux Geforce comme nous avons pu le mesurer dans nos articles. Néanmoins, les décors affichés dans la conférence de janvier laissent penser que le type de RT sera surtout axé sur les ombres et éclairages, comme l'illumination globale, plus que les réflexions. Évidemment, nous profiterons du lancement pour faire un article sur ce sujet.