Quand on entend ce genre de chose, on se dit qu'il va y avoir une rustine inconsistante, qui ne va rien changer, ou en tout cas rien apporter de plus (ou de mieux) que la version actuelle. Pourtant, 4A Games va libérer Metro Exodus Enhanced Edition la semaine prochaine a priori. Il y aura deux formes : soit le jeu complet pour ceux qui ne possèdent pas Metro Exodus, soit une grosse mise à jour gratuite pour ceux qui ont déjà déambulé dans cette Russie accueillante, attention pléonasme !

Visuellement, le jeu sera enrichi, et surtout, il sera le premier à inclure les derniers raffinements, ce qui en fait un jeu parmi les plus complets techniquement. Il y a d'abord un ray tracing plus abouti, avec une illumination globale et des rebonds infinis des rayons incidents et réfractés. Selon Digital Foundry, la RTX 3080 serait capable de tourner en 1440p et RT Ultra là où la RX 6800 XT serait en normal. À réglages identiques 1440p et RT Ultra, le ratio serait de 1 pour deux entre les deux cartes à l'avantage des verts.

Ensuite, il y a aura le VRS. C'est une option qui permet d'ajuster la qualité du shading selon les plans de la scène. Inutile d'avoir une qualité topissime au loin, le but est d'alléger cette charge sur les objets distants pour améliorer le framerate, et sans que cela se remarque. On aurait presque souhaité que le jeu gère les Mesh Shader, qui font la même chose que le VRS, mais en jouant sur la complexité des polygones distants. Tout ceci est exploitable pour tous les GPU DX12 Ultimate dont font partie les RTX et les cartes RDNA 2.

Ensuite, et dernier point spécifique cette fois au caméléon, le jeu gérera le DLSS 2.1, on ne sait pas ce qu'il apportera en substance, mais on imagine qu'il assurera de bonnes performances avec antialiasing sans dégrader l'image. C'est ce que l'on peut voir dans la vidéo de Digital Foundry à partir de la 34e minute. Nous avions, à ce sujet, noté une simplifictaion des éléments lointains avec le DLSS 1.0 sur ce titre, comme le nombre de branches à l'écran sur les arbres distants, cela n'est plus du tout le cas avec le DLSS 2.1 comme vous allez le voir dans la vidéo ci-dessous. Voilà les configurations demandées eu égard à cette version plus aboutie :

wtf ? mini reco high ultra rtx extreme Cible 1080p/45 ips 1080p/60 ips 1440p/60 ips 2160p/30 ips 2160p/60 ips Qualité Normal / RT Normal High / RT High Ultra / RT High Ultra / RT High Extreme / RT Ultra OS W10 20H2 W10 20H2 W10 20H2 W10 20H2 W10 20H2 Jab DX12 DX12 DX12 DX12 DX12 RAM 8 Go 16 Go 16 Go 16 Go 16 Go CPU 4 coeurs + HT 8 coeurs 8 coeurs 8 coeurs 8 coeurs GPU RTX 2060 RTX 2070/3060 et RX 6700 XT RTX 3070 et RX 6800 XT RTX 3080 et RX 6900 XT RTX 3090

C'est quand même bien costaud, mais l'objectif de ces presets sera devrait être possible dans la mesure où il y a le VRS. Pour le DLSS, cela devrait permettre l'objectif fou de la 4k et 60 ips avec la RTX 3090. En tout cas, on rappelle que le patch sera gratos, et qu'il n'est pas impossible, eu égard aux avancées, que ce jeu confirme encore plus sa place en tant que test de performance RT.