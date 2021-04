Notre Matthieu national n'en dort plus depuis que l'annonce du remaster de la trilogie Mass Effect a été annoncée, il ne fait plus rien avec sa tendre, reste prostré sur son fauteuil, REKTitude du dos même plus respectée. En fait la vie s'est arrêtée pour lui à cette date. En tout cas, ça avance en coulisse puisqu'une vidéo de gameplay a été libérée chez IGN. C'est la version originale qui est comparée, lieu par lieu à la prochaine Legendary Edition. Bien que les choix graphiques seront expliqués dans une prochaine vidéo sur le site officiel, on pense plus que fortement que c'est l'Unreal Engine 4 qui mouline, par opposition à l'Unreal Engine 3 du jeu originel.

Ce n'est pas qu'un lifting graphique selon les développeurs, qui améliore grandement le jeu sans le rendre exceptionnel, il y a aussi un rééquilibrage des armes, des nouveautés dans le gameplay, le Mako a enfin l'air d'un véhicule terrestre et pas aérien, lui semblait peser 20 grammes tout en étant blindé, la création de personnages aussi a été améliorée, le boss sur Novétia se combat dans un lieu identique, mais repensé pour être moins étroit. La vidéo de nos confrères vous permettra surtout de voir la qualité graphique, et les changements qui ont été opérés, cela risque de faire battre le coeur des passionnés, de pouvoir retourner dans cette aventure épique tout en étant améliorée, c'est cool. Les remasters, quand les devs se donnent du mal, est une bonne idée.