Le navigateur Edge a définitivement fini sa transition vers sa version Chromium depuis quelques mises à jour de Windows 10, toutefois cela ne veut pas dire que Microsoft va jouer les passifs en se reposant que sur les mises à jour du côté de chez Google. En effet, l'éditeur profite du modèle open source du moteur pour s'amuser un peu avec ses fonctionnalités et même se permettre de corriger certains défauts connus depuis longtemps, comme son immense appétit envers la mémoire vive des PC. Néanmoins, d'autres ajouts sont propres à la Raymonde, qui en l'espace d'un mois a proposé des nouveautés intéressantes, comme la mise en veille de certains onglets ou le démarrage en arrière-plan du navigateur afin que celui-ci s'ouvre plus vite.

C'est donc sur le canal Canary - non, pas la station balnéaire espagnole - en version 91.0.859.0 qu'une petite case non documentée a fait son apparition : la possibilité d'optimiser les performances de Edge. Peu de détails sont fournis par Microsoft, toutefois il semblerait qu'il s'agisse d'un système qui va mieux analyser durant votre utilisation la consommation en ressources de votre navigateur, et son impact sur le fonctionnement de l'ordinateur, afin de mieux ajuster son exécution. Tant que nous n'avons pas plus d'éléments, il semble difficile de savoir à quel point cela impactera votre expérience, et cela rappelle un peu le nouveau paramètre de configuration de Windows 10. À savoir, son activation bloque aussi certaines options, les mettant en gestion automatique. Une affaire à suivre, bientôt une version de chrome enfin économe ? (source : Techdows)