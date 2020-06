La dernière mise à jour majeure de Windows 10 est de sortie, et malgré les déboires habituels que peut connaître la firme à chaque fois, le lot de nouvelles fonctionnalités utiles au niveau des performances est très intéressant pour ceux qui disposent de PC plus légers au niveau de la puissance. Car si la fonctionnalité qui a le plus été citée en ce sens est la refonte de l'indexeur de fichiers, Microsoft a passé en douce une autre optimisation jusque là réservée uniquement aux applications UWL. Et il ne s'agit pas d'une petite amélioration, puisqu'il s'agit de la refonte du Segment Heap de Windows 10, autrement dit un des mécanismes de gestion de l'allocation de la mémoire vive.

Cependant ce n'est pas si simple qu'installer une mise à jour de Windows, car il faut revoir les codes sources et la compilation des programmes pour en profiter. Et c'est là que Microsoft cherche à frapper fort avec son nouveau navigateur Edge, basé sur Chromium. Car l'application est reconnue pour être gourmande, et que le gain de quelques centaines de Mo de RAM ne serait pas de refus. La firme affirme donc avoir obtenu un gain de l'ordre de 27 % - sans préciser les conditions - sur les dernières versions de son OS et de son navigateur, de quoi probablement faire réfléchir Google sur le sujet. En attendant, les autres navigateurs vont payer leurs manques à ce sujet très probablement. Mais si cette fonctionnalité se répend, le gain en mémoire vive sur l'ensemble de nos applications pourraient avoir un grand intérêt, dans un contexte où 16 Gigots de mémoire rapide peuvent parfois faire défaut sans trop abuser pour autant. (source : blog de Windows 10)

Bientôt la fin d'un cauchemard pour ceux qui aiment avoir plusieurs onglets ?