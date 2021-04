Était-ce une bonne idée ? En temps normal, oui. Mais en ce moment, et pour des tas de mois, c'est juste à côté de la plaque. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est quasiment impossible de toper une carte graphique de nos jours, peu importe la génération, Polaris, RDNA et RDNA 2. Les choses s'arrangent avec les processeur Zen 3, et Zen 2 est régulièrement approvisionné. Le bundle du jour est vraiment surprenant, pour ne pas dire mal calculé. Pour tout achat d'un CPU AMD Ryzen 3700X à 3950X et Ryzen 5800 à 5950X, ET (il est important ce ET car c'est lui qui rend loufoque le truc) une RX 570/580 et RX 6700 XT à 6900 XT, vous pourrez bénéficier du jeu DiRT 5 qui vient de voir sa rustine ray tracing officielle.

Vous vous doutez bien que pour remplir les deux conditions, il faudra beaucoup de courage, uniquement parce que l'achat d'un tel GPU relève du miracle. Et quand ce miracle a pu être exaucé, il faut voir le prix, exception faite d'un nombre infinitésimal de cartes de référence au MSRP. À se demander si Bob de la mercatique a réfléchi réellement au marché actuellement pour poser des conditions quasiment irréalisables. Et pour parfaire la mauvaise blague, l'offre a une durée de vie limitée dans le temps. Il faudra rappeler qu'au bout de cette dernière, il risque de rester des milliers de coupons à AMD dans les mains ! Ce billet sent un peu le vitriol, mais on se demande quelle mouche a piqué AMD, alors qu'il n'arrive pas à fournir des cartes graphiques à un marché en demande, prêt à sacrifier ses euros pour des cartes vendues a minima 50% de leur prix MSRP, pour ne pas dire plus comme la RX 6700 XT autour des 900 €, soit le double de son prix initial.