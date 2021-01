Sous Linux, le Ray Tracing en temps réel pour les jeux vidéo, ça n’est pas encore ça. En effet, DXR, l’API principalement utilisée pour ces titres, est uniquement disponible sous Windows, son analogue Vulkan vient à peine de fixer sa spécification finale, de telle sorte que les pilotes sont tout juste compatibles — côté NVIDIA du moins. Or le jeu sous Linux passe désormais principalement par Proton, un projet de Valve visant à intercaler une surcouche de compatibilité entre le binaire du jeu et le système d’exploitation, rendant ainsi possible l’exécution des titres Windowsiens sous le manchot.

Vous vous en doutez donc, pour supporter et traduire correctement les appels à DXR, Proton doit être mis à jour et, justement, la chose est en cours. Pour le moment, cependant, il n’est pas question d’un support complet, mais simplement d’autoriser les applications faisant usage de DirectX 12.2, comprenant donc le Ray Tracing, et ce afin de développer le support futur des jeux compatibles. Le code en question ayant été intégré au tronc commun de VKD3D (un composant utilisé par Proton) et sera donc rendu disponible pour tous dans la prochaine release.

De toute manière, ce n’est pas comme si les cartes les plus puissantes en RTX étaient achetables en ce moment...

Un petit pas pour Proton ? Certes, mais cela a le mérite de refléter les ambitions futures des Valve, et de donner confiance dans la pérennité du projet. Quant à savoir une date exacte pour le support complet du lancer de BX rayons, ça... (Source : GamingOnLinux)