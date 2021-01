Les premières cartes Iris Xe DG1 d'Intel sont sur le point d'arriver sur le marché, bien que certains soucis se font entendre, comme des pilotes compatibles à priori uniquement avec certains CPU Intel. Toutefois cela reste un début pour les bleus, qui fourniront donc un GPU dédié fait maison basé sur du 10 nm, qui lui permet de faire son entrée par le bas dans le marché des GPU. Et certains semblent avoir obtenu des premiers samples, puisque le confrère Igor's Lab a réussi à se procurer un échantillon de test, et s'est amusé à le démonter afin de voir ce qui se cache sous la bête, faute d'avoir encore des pilotes fiables afin de tester les performances du GPU.

Sous le capot, nous pouvons voir que la carte est très simpliste, puisque nous avons à faire à une carte consommant au total 30 W, ce qui reste relativement très peu et diminue l'intérêt d'y mettre un circuit d'alimentation très sophistiqué. On distingue donc en haut à gauche deux phases de petite taille pour alimenter le GPU, et une phase pour la mémoire sur la droite, et un filtrage très rudimentaire. Au niveau de la mémoire, nous avons de la LPDDR4 ici, avec un volume total de 8 Go tournant à 2133 MHz, ce qui ne permettra pas des performances de fou. De même, les composants ne sont pas du haut de gamme, en faible nombre sur la carte, sur une seule face et pas de la meilleure qualité.

Cependant, gardez en tête que ce modèle est fait pour équiper des PC d'entrée de gamme, en venant se caler auprès de la GT 1030 de chez NVIDIA, il ne reste donc plus qu'à voir les performances sur le terrain, si les pilotes le permettent un jour. (source : Igor's Lab)