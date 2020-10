DXVK et Wine se mettent à jour, bonjour aux versions 1.7.2 et 5.19

Si vous avez sauté le pas et tenté l’aventure Steam sous Linux, alors les termes de Wine, Proton et DXVK vous sont probablement familiers. Sinon, le premier est une surcouche de compatibilité permettant de faire tourner des binaires sous format windowsien sur l’OS manchot, servant de fondation pour le second — la même chose, repris par Valve. Rajoutez le troisième, un utilitaire permettant de traduire les primitives DirectX en code Vulkan, et vous obtenez un pactole sympathique.

Depuis le soutien massif de la firme de Gabe Newell, le projet est régulièrement mis à jour (WINE bénéficiant régulièrement de rustines issues de Proton, bien qu’il ne soit pas directement affilié à la firme), c’est ainsi que nous retrouvons aujourd’hui une doublette de mise à jour, avec le VIN qui passe en 5.19, et DXVK en 1.7.2. Au programme : une tonne de bugfixs, avec, pour le premier cité, un correctif empêchant Fallout New Vegas de crasher, des améliorations pour World of Warcraft ou encore la mise à jour d’un sous-composant, Wine Mono. Pour DXVK, l’histoire est similaire, avec des corrections de glitchs présent en utilisant les drivers AMD, une stabilité renforcée pour Final Fantasy XIV pour les possesseurs de carte NVIDIA, ainsi que la disparition d’erreurs de validation de Vulkan sur Need for Speed Heat et PGA TOUR 2K21. Pour le changelog complet, direction le bas de la page !

Pour la mise à jour, cela se passe soit par votre gestionnaire de paquets, soit automatiquement par le client Steam. Si c’est pas beau, toute cette automatisation !