Antec propose depuis des années ses produits pour le marché PC et la marque lance dès aujourd'hui un nouveau boîtal, qui reste relativement classique par rapport à ce que l'on peut trouver sur le marché. Pour rappel, nous avions pu tester en 2019 le NX1000, qui restait peut-être trop simpliste et ne se démarquait pas assez dans sa conception. Antec avait aussi sorti des alimentations haut de gamme "signature", des blocs Platinum et Titanium de forte capacité. Aussi, nous avions pu croiser le DF600, un boîtal sympathique, mais toujours dans la redite de ce que l'on connait déjà. Pour le coup, nous allons parler du nouveau DP502 FLUX, un boîtier gamer abordable.

Oui, c'est une masse de tôle aux dimensions de 463 mm x 220 mm x 486 mm que nous présente la marque, pour un poids de 7,55 kg. Vous pourrez positionner des mobales en ATX maximum, puisque nous sommes sur un format moyen tour. Si vous êtes un adepte du ventirad, vous pourrez en positionner un de 175 mm de haut, disons que c'est largement suffisant pour accepter l'ensemble des rad du marché. Pour la carte graphique, ce sera du 405 mm de long, c'est toujours bien servi, avec de quoi laisser libre choix de prendre les plus gros tri-fan que l'on peut trouver.

Vous allez clairement pouvoir ventiler, puisqu'il sera possible de caler trois 120 mm au top, deux 140 mm à l'avant, un 120 mm à l'arrière et deux 120 mm en bas - rien que ça. À noter que cinq ventilateurs sont fournis de base montés sur le produit, un bon point. Un header pour les ventilateurs est disponible, de quoi tout relier et contrôler d'un coup. Bon, qui dit possibilité de mettre beaucoup de moulins, dit possibilité étendue pour le watercooling. Oui, il sera possible de mettre du 360 mm à l'avant, du 360 mm au top et un 120 au cul de la bête, vous ne serez clairement pas limité sur cet aspect. Ah et le stockage ? Bah vous pourrez mettre trois disques 3.5" ou six 2.5" en se passant des gros format, même chose. Vous aurez même le droit à une baie 5.25" - old school bails - qui vous donnera la possibilité d'installer un lecteur de disques, celui-ci sera caché par la trappe rétractable de ce châssis.

Que penser de cet Antec DP502 FLUX ? Pour le moment, nous sommes en face d'un produit classique - encore, eh bah dis donc - qui est bien équipé tout de même. Le look pourra plaire à la masse, il reste dans les thématiques à la mode sur le marché, avec du RGB et du verre trempé. On pourra critiquer le front panel, qui n'est équipé que deux ports USB 3.0, ce qui reste assez léger quand même. Pour son tarif de 69,99$, on trouve une garantie de deux années. Il sera difficile pour lui de se faire une place parmi les références bien installées que l'on peut trouver chez Phanteks comme le P300 TG ou bien le Kolink Bastion RGB à titre d'exemple. Bon, le choix de la boîte décorative de votre fusée personnelle PC se fait presque toujours en fonction des goûts, cela se fera donc au coup de cœur.