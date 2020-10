Raijintek n’est pas un Corsair ou un Lian Li en matière d’image et de présence sur le marché, mais le catalogue du constructeur a le mérite de proposer des produits qui savent se démarquer avec des conceptions intéressantes et des styles différents. Comme beaucoup de marques, le constructeur propose un peu de tout, mais aujourd’hui c’est la catégorie boîtier qui nous intéresse, précisément le nouveau PAEAN PREMIUM du constructeur !

Au premier coup d’œil, on dirait qu’il s’agit d’un O-11 Dynamic fusionné avec le bas d’un LanCool II Mesh, il faut reconnaître que le design fait assez Lian Li, avec de l’aluminium, du verre trempé à gogo et de l’acier. Le PAEAN est un boitier ATX et peut donc loger une carte mère ATX ou plus petite, mais le boîtier est aussi plus haut que la norme et affiche des dimensions de 310 x 451 x 648 mm. Cette taille s’explique notamment par le fait que l’alimentation ATX (dimensions standards) sera logée à la verticale dans la partie au dos de la carte mère, tandis que la chambre inférieure — aux ouvertures nombreuses et filtrées — sera réservée à l’installation de deux radiateurs de 360 mm (compatible 280 mm également) ou le nombre correspondant de ventilateurs — une disposition assez inédite et qui permettra en principe de n’avoir que de l’air frais pour ces radiateurs et de diffuser seulement un minimum d’air chaud dans le haut du boîtier.

Le PAEAN peut aussi accueillir un radiateur 360 mm sur le dessus et à l’avant sur le côté (également pensé pour un distroplate pompe/réservoir), ou encore du 120/140 mm à l’arrière - ou l’équivalent en ventilateur pour chaque emplacement. Enfin, comptez avec une limite de 170 mm en hauteur pour le ventirad et 430 mm en longueur pour le GPU (pas d’emplacement à l’horizontale), donc rien de très restrictif. Néanmoins, en dépit de sa taille, le PAEAN a tellement favorisé l’aspect ventilation/watercooling qu’il ne dispose que de deux emplacements 2,5"/3,5", ce n’est pas bien fou. Pour un boîtier qui se nomme PREMIUM, le PAEAN ne propose également pas grand-chose (pour ne pas dire "rien") de particulier pour la gestion et le rangement des câbles, avec un intérieur franchement spartiate. Enfin, les I/O comprennent deux ports USB 3.0 et un port de Type-C (3.0 ?).

Le boîtier devrait arriver sur le marché au cours des prochains mois, avec un tarif aux alentours des 250 €. Certes, la conception du boîtier est intéressante et assez unique, mais cela parait tout de même assez cher pour ce qui est proposé, surtout si vos besoins en watercooling ne sont pas tellement excessifs.