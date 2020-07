Après la mise à jour de Linux Mint en version 20, c’est désormais au tour d’un autre logiciel faisant partie de notre tutoriel de jeu sous le manchot de recevoir une nouvelle version, et pas de moindre : Lutris. Pour les nouveaux arrivants, il s’agit d’un lanceur rassemblant sous la même enseigne les différentes manières de lancer ses titres vidéoludiques, qu’il s’agisse d’une exécution native, via Proton (c’est-à-dire Steam) ou via une version modifiée de Wine, l’émulateur servant de base à Proton (car oui, il peut arriver que Wine + Proton soit incompatible là où Wine seul l’est... les mystères de l’informatique !).

Cette nouvelle mouture, estampillée 0.5.7, est, une fois encore, surtout porteur de correctifs. Pour l’émulation, le lanceur MESS est désormais remplacé par le projet qui l’a absorbé, MAME ; le système de compilation évolue pour vers Meson et Ninja pour une partie du code, et diverses améliorations bas niveau sont incorporée, comme des correctifs au niveau de conflits entre GalliumNine et DXVK, ou encore une meilleure prise en charge des cartes AMD sous les jeux DirectX 12. Pour la liste complète des modifications, c’est par ici !