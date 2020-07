Alors que Comet Lake, le refresh affichant désormais 10 cœurs sur les plateformes grand public (vous pouvez d’ailleurs lire notre avis à ce sujet ici) ne date que d’un chouia plus d’un mois, il semblerait que le géant bleu n’en ait pas terminé avec la microarchitecture Skylake.

En effet, une fuite en provenance de chez GeekBench, révélée par l’indétrônable TUM_APISAK, révèle la présence d’un obscur i9-10850K, un décacore qui ne correspond pourtant à aucune référence connue. Pourtant, la gamme actuelle est déjà largement fournie, et le suffixe « K » assurant un coefficient multiplicateur débloqué le place directement en face du 10900K. Le cache serait identique avec 20 Mo de L3 pour 2,5 Mo de L2, le TDP est supposé rester à 125 W (pour un PL2 inconnu) et, surtout, une fréquence comprise entre 3,6 GHz et 5,2 GHz. Pour rappel, le 10900K affiche un Thermal Velocity Boost à 5,3 GHz, ce qui signifie que ce dernier peut grappiller 100 MHz de plus si le refroidissement est adapté.

Dans les quelques benchmarks réalisés, cela se traduit par une perte de 5 % de performance en multicœur : pas vraiment de quoi sauter au plafond. Néanmoins, il convient de se munir des pincettes de rigueur : quel serait l’intérêt de la firme dans la vente de cet i9 ? Même en supposant que le Thermal Velocity Boost soit désactivé sur cette série, cela ne serait clairement pas un motif discriminant par rapport à l’i9-10900K ; ce qui signifie que son intérêt résidera ailleurs. De quoi y voir un tarif plus doux et, ainsi, un aveu d’échec de cette dixième génération, il n’y a qu’un pas... que nous ne franchirons certainement pas avec si peu de recul. L’avenir dira si notre bouliche avait raison ! (Source : Wccftech)

100 MHz de moins, un réel « leap ahead » ?