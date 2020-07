Death Stranding est un jeu développé par 505 Games et Kojima Productions. Il met en scène un monde dévasté et en proie à des phénomènes paranormaux, à cause du Death Stranding. Ce dernier a cassé une barrière entre vivants et morts, et tout ce monde vit sur la Terre sous une pluie accélérant le vieillissement et provoquant l'explosion des ventes des crèmes antirides. Le héros livre des fournitures à ses semblables, tout en devant échapper aux morts-vivants sous toutes les formes possibles.

Le jeu inaugurera pour la première fois sur PC le moteur Decima, qui devrait, selon les screenshots sur PC, offrir des rendus à se taper le fion parterre. Le rendu semble presque photoréaliste, et afin de pouvoir lui offrir un gain de performances, il supportera dès le 14 juillet prochain le DLSS 2.0. Les configurations viennent d'être dévoilées, et ça reste tout à fait acceptable, surtout que la recommandée est censée assurer du 1080p à 60 images par seconde. Regardons ce qu'il en est :

On vous avait dit que ce ne serait pas virulent, mais on attendra des tests parce qu'entre les captures d'écran (faites en 4k tout à fond) et les configs, il y a comme un trou dans l'espace-temps !