Fiesta du pilote chez AMD et Nvidia

AMD a mis à jour ses pilotes graphiques, qui se nomment du coup Radeon Software 20.5.1. Ils sont compatibles, du moins certifiés, pour Windows 10 May 2020 Update. AMD Link également profite d'un nouveau pilote d'émulation qui assure une meilleure prise en charge dans les jeux. On retrouve encore ce bug "fixé" qui consiste à éviter les écrans noirs dans les jeux avec certains écrans. Il existe encore sur notre RX 5600 XT un écran noir intermittent sur Youtube par exemple, pourquoi AMD ne désactive pas l'accélération matérielle lui-même lorsqu'une telle application est lancée, ce qui résout le problème, du moins le contourne, car il dure.

Situation un peu cocasse s'il en est. AMD a mis à jour ses pilotes chipsets, qui passent en version 2.05 au lieu de 2.04. Sauf qu'ils ne sont pas déployés sur le site officiel AMD, mais issus de certaines cartes mères ASRock. Selon TLD, dont vous trouverez le lien ci-dessous, il met à jour les pilotes principaux et en supprime d'autres. Windows 7 et Windows Server 2008 R2 ne sont plus supportés, tout comme les chipsets FCH.

Enfin, le caméléon, quant à lui, passe aux Geforce 446.14. Ils apportent une optimisation aux jeux suivants : Valorant, Minecraft Dungeons, Disintegration et Crucible. En outre, le VRSS est ajouté pour Onward. C'est en gros ce qu'il faut en retenir.