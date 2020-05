La nomenclature chez Microsoft, c'est une longue histoire. Celle de Windows 10 était parfaitement cohérente jusqu'à la 1809 qui a déboulé quasiment 4 mois plus tard, retardant l'arrivée des autres moutures dans leurs plannings respectifs. C'est ainsi que la rustine May 2020 Update, qui aurait dû s'appeler 2005 et pas 2004, est arrivée, livrée, emballée.

Elle aurait dû également être rendue publique le 12 mai, mais un gag de dernière minute a obligé la Raymonde à bosser sur un débogage de derrière les fagots. On signalera également que parmi les nouveautés avancées dans la May 2020, il y a une nouvelle révision de l'indexeur de fichier, qui est censé être plus souple et plus adapté pour les vieux disques durs en bout de vie, pour qui la moindre requête devient aussi douloureuse qu'un marathon pour un arthrosique. Et ça se constatera dans la barre de recherche de l'explorateur ou via Cortana, qui devrait évoluer elle aussi. Bien entendu, la firme a fait un joli récapitulatif de ce qu'apporte la version 2020, nous vous laisserons le plaisir de découvrir ces nouvelles fonctionnalités par vous-même.

Les ISO 32 et 64-bit sont désormais disponibles, mais l'utilitaire d'installation également vous fournira la v2004. Vous trouverez tout ça dans le lien ci-dessous, reste à voir si vous êtes motivés pour tenter la migration, chat échaudé craint l'eau froide !