A minuit, Doom Eternal est devenu disponible pour tous. Qui dit gros jeu dit pilote graphique optimisé. C'est ainsi que les deux compères ont publié tour à tour le fruit de leur travail. AMD a lancé ses Adrenalin 20.3.1, qui apportent jusqu'à 5% de plus en FHD sur une RX 5700 XT et avec le preset Ultra Nightmare. Half Life Alyx et Ghost Recon Breakpoint sont aussi mieux pris en charge, sans oublier quelques instructions Vulkan qui ne concernent pas le Raytrracing comme on vous en avait parlé il y a quelques jours. En revanche il y a une grosse quantité de bugs résolus, que vous pouvez consulter directement sur ce lien.

Chez Nvidia, on a mis en ligne les 442.74, comme on l'a dit, optimisés pour Doom Eternal. Il y a un bug corrigé, il s'agit de RDR2 qui pouvait montrer un écran noir après avoir switché sur le bureau avec ALT+TAB, bug que nous avons connu récemment encore et qui a bien disparu. En revanche il y a des tas de bugs sous Windows 7 et Windows 10 qui sont répertoriés, mais pas encore corrigés. Ils concernent pour une grande partie Doom Eternal, ce qui implique que les choses ne sont pas encore au pwal, mais ce sont surtout des soucis liés à l'usage de fonctionnalités du Geforce Experience, ou divers comme Steam (le compteur d'ips), le HDR, des choses mineures au final.