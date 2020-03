On passe cette fois au jeu à proprement parler. Pêchu, il l'est, terrible aussi, gore à souhait, l'ID Tech 7 employé a bel et bien tourné la page de la Megatexture, et il faut dire que depuis le dernier Doom, les textures sont de bien meilleure qualité, elles bavent bien moins lorsqu'on s'approche. On se souvient que dans le dernier Wolfenstein, le preset Mein Leben! ne passait pas sur les cartes de moins de 8 Go de VRAM, ou en tout cas passait très mal, voire crashait. On va chez les Russes pour voir ce qu'il en est.

Vous noterez qu'il n'y a pas de cartes de 4Go, celles-ci fonctionnent, mais avec des presets bien bas, qui ne permettent pas une comparaison entre cartes directement. En Ultra et 1080p, une RX 470 8Go offre 65 ips, c'est donc très bon, en haut la RTX 2080 Ti reste maitre, et entre ces deux, un magma de cartes à la hiérarchie relativement respectée. Dès qu'on passe en Ultra Nightmare, ça baisse un peu, mais pas tant que ça. On voit que les cartes à 6Go de VRAM ont disparu, insuffisamment pourvues en mémoire pour afficher le preset.

En 1440p et Ultra, la fourchette entre RX 470 et RTX 2080 Ti demeure, de 48 à 170. La Radeon VII se rapproche de la RX 5700 XT, les deux se positionnant entre RTX 2070 et 2070 Super. En Ultra Nightmare, ça diminue un peu, mais les classements vus en Ultra sont les mêmes. Enfin en UHD, et Ultra, la Radeon VII se maintient là où la RX 5700 XT marque le pas, mais elle reste derrière la RTX 2070 Super. En Ultra Nightmare, petite chute de 3 à 4 ips pour tout le monde, rien de méchant, surtout qu'une GTX 1070 affiche 37 ips, une RX 5600 36 ips. On notera pour la petite histoire que les 16 Go de mémoire de la Radeon VII ne lui permettent pas de prendre les devants face aux cartes de 8Go, bien que qualifiée de Future Proof par certains du fait de cet aspect, comme quoi, s'il fallait le répéter à l'infini, un GPU tombe bien avant la saturation de la quantité de mémoire, et que 8 Go sont un standard bien calibré, pour l'instant ! On notera également que, comme c'était annoncé, pas de Raytracing.