Thermal Grizzly DeltaMate RTX 5080, le waterblock Ã  550 euros

549,90 euros pour un GPU, Ã§a vous tente ? Enfin, pas pour le GPU en tant que tel, mais plutÃ´t pour son systÃ¨me de refroidissement. Câ€™est le prix Ã payer pour mettre la main sur le waterblock DeltaMate de Thermal Grizzly. Alors que le premier modÃ¨le ciblait la GeForce RTX 5090, celui-ci est destinÃ© Ã lâ€™Asus ROG Astral GeForce RTX 5080. Cette rÃ©fÃ©rence est affichÃ©e Ã 1 739,99 euros sur Amazon au moment oÃ¹ ces lignes sont Ã©crites.

Au moins, il refroidit

Si vous vous demandez ce qui peut expliquer une telle somme pour un simple waterblock, Roman Der8auer Hartung a publiÃ© une vidÃ©o dans laquelle il justifie la facture. Une facture dâ€™ailleurs supÃ©rieure Ã celle du modÃ¨le destinÃ© Ã la GeForce RTX 5090 : celui-ci est vendu 498,90 euros.

Ã€ en croire Der8auer, qui est ici partie prenante du projet, la GeForce RTX 5080 est plus complexe Ã refroidir que sa grande sÅ“ur en raison dâ€™un GPU plus compact. Le GB203 qui lâ€™anime a une surface de 378 mmÂ², contre 750 mmÂ² pour le GB202 de la GeForce RTX 5090.

Le bloc repose sur une architecture Ã double cold plate. La premiÃ¨re, pour les VRM et la VRAM, dÃ©passe les 900 grammes. La seconde prend en charge le GPU via une piÃ¨ce usinÃ©e CNC intÃ©grant des fentes de 0,2 mm, des ailettes de mÃªme Ã©paisseur et une hauteur de 2,5 mm. Lâ€™ensemble atteint une surface de dissipation de 13 440 mmÂ².

Une fenÃªtre en verre Schott BOROFLOAT, un carter en aluminium anodisÃ© noir et un terminal en laiton viennent complÃ©ter lâ€™ensemble. Le bundle inclut Ã©galement de la pÃ¢te thermique Duronaut, des pads et du putty. Der8auer dÃ©taille longuement la fabrication de la fenÃªtre en verre. Celle-ci est dâ€™abord dÃ©coupÃ©e, puis polie sur les bords et lustrÃ©e, avant de subir une sÃ©rie de contrÃ´les destinÃ©s Ã Ã©liminer toute contrainte interne. Chaque bloc terminÃ© est enfin soumis Ã un test de pression individuel.

Dans les faits, lâ€™ensemble semble porter ses fruits. Lors dâ€™un test sous Furmark 2, la tempÃ©rature du GPU passerait dâ€™environ 71 Â°C Ã 49 Â°C.

La production de cette premiÃ¨re sÃ©rie est limitÃ©e Ã 120 unitÃ©s. Une quantitÃ© qui ne contribue pas Ã rendre ce produit accessible, lequel restera donc dâ€™autant plus niche.