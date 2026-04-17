Intel lance les Wildcat Lake pour des PC portables aux prix domptés

Les processeurs Wildcat Lake sortent enfin de leur cage. Intel a liberé cette gamme de Core 300 il y a quelques heures. Ces puces sont des alternatives moins féroces aux Panther Lake ; elles ciblent les PC d’entrée de gamme.

Du félin sauvage au chat domestiqué

Pour situer, dans ses diapositives, Intel compare les Wildcat Lake aux Core 7 150U (Raptor Lake-U) et Core i7-1185G7 (Tiger Lake). Deux références populaires du catalogue de l’entreprise, mais qui remontent désormais à plusieurs années. Outre les bienfaits d’une mise à niveau depuis un tel système, Intel met en avant l’autonomie offerte par Wildcat Lake. D’aucuns voient ainsi dans cette série une réponse directe au récent MacBook Neo d’Apple. Nous verrons, mais les ordinateurs portables équipés de Core 300 devraient boxer dans la même catégorie tarifaire (le MacBook susmentionné est commercialisé à partir de 699 euros).

Vous l’imaginez, un autre axe de communication se situe autour des capacités d’IA locale, bien que la NPU des Wildcat Lake ressemble à un tigre de papier pour certaines références.

La gamme se décline en trois segments — Core 7, Core 5 et Core 3. Pour la partie CPU, tous bénéficient d’une architecture hybride : deux cœurs P « Cougar Cove » et quatre cœurs LPE « Darkmont » pour l’intégralité des processeurs, à l’exception du Core 3 304, lequel se contente d’un unique P-core. Son frère de rang, le Core 3 305, cible pour sa part explicitement le marché edge et se voit amputé de sa NPU.

Processeur Cœurs CPU Fréquence max

Cœur P Intel Smat Cache Cœurs GPU X2e Fréquence max

GPU GPU

(TOPS) NPU 5

(TOPS) TBP / MTP Core 7 360 6 (2 P-cores + 4 LP-E cores) 4,8 GHz 6 Mo 2 2,6 GHz 21 17 15 / 35 W Core 7 350 6 (2 P-cores + 4 LP-E cores) 4,8 GHz 6 Mo 2 2,6 GHz 21 17 15 / 35 W Core 5 330 6 (2 P-cores + 4 LP-E cores) 4,6 GHz 6 Mo 2 2,5 GHz 20 16 15 / 35 W Core 5 320 6 (2 P-cores + 4 LP-E cores) 4,6 GHz 6 Mo 2 2,5 GHz 20 16 15 / 35 W Core 5 315 6 (2 P-cores + 4 LP-E cores) 4,4 GHz 6 Mo 2 2,3 GHz 18 15 15 / 35 W Core 3 304 6 (2 P-core + 4 LP-E cores) 4,3 GHz 6 Mo 1 2,3 GHz 9 X 15 / 35 W Core 3 304 5 (1 P-core + 4 LP-E cores) 4,3 GHz 6 Mo 1 2,3 GHz 9 15 15 / 35 W

En matière de conception, la tuile principale, gravée sur le nœud interne Intel 18A, comprend les principaux éléments (CPU / NPU / moteur d’affichage et multimédia Xe, ainsi qu’un GPU pouvant inclure jusqu’à deux cœurs Xe3). Ce die intègre également le contrôleur mémoire et le cache, avec une prise en charge de la LPDDR5X à 7 467 MT/s ou de la DDR5 jusqu’à 6 400 MT/s. On trouve aussi un cache mémoire de 4 Mo.

La seconde tuile est chargée des entrées/sorties : la plateforme prend en charge six lignes PCIe Gen 4, deux connexions Thunderbolt 4, deux ports USB 3.2 et jusqu’à huit ports USB 2.0. Côté connectivité, on retrouve le Wi-Fi 7 ainsi que le Bluetooth 6.0.

Pour la disponibilité, Intel indique que « les systèmes équipés de processeurs Intel Core série 3, destinés au grand public comme aux professionnels, seront proposés par les partenaires OEM tout au long de l’année » ; les premiers le sont depuis hier, 16 avril 2026. Le communiqué liste des ordinateurs Acer, Asus, Honor, Lenovo, MSI… Enfin, rappelons qu'un Refresh serait déjà dans les tuyaux.