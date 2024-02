Décapsulé, le Ryzen 7 8700G perd 25°C !

AMD a commencé l’année 2024 en lançant plusieurs processeurs, parmi lesquels Ryzen 8000G. Ce sont les successeurs des Ryzen 5000G. Prosaïquement, nous les avons résumés à des Ryzen 7000 dotés d’un gros iGPU, mais n’hésitez pas à consulter notre revue de tests des Ryzen 7 8700G & Ryzen 5 8600G pour avoir une idée plus complète de leurs performances. Aujourd’hui, nous avons droit à un delid – ou décapsulage – du Ryzen 7 8700G, le vaisseau amiral de la série avec ses 8 cœurs / 16 threads. L’expérimentation a été menée par le Youtubeur allemand Der8auer.

Un Ryzen 9 7950X en bas, un Ryzen 7 8700G en haut © der8auer / YouTube

Ryzen 7 8700G : davantage une puce mobile que desktop sous l'IHS

Bien qu’ils exploitent la plateforme desktop AM5, en matière de conception, les Ryzen 8000G ressemblent davantage aux Ryzen mobiles une fois nus. Ils reprennent bien sûr le design caractéristique des Ryzen 7000 avec un IHS en forme de « pieuvre », mais celui-ci retiré, les différences avec le Ryzen 7 9750X qui sert à la comparaison sont bien visibiles. Le TIM (matériau d'interface thermique) notamment est de la pâte thermique basique pour le Ryzen 8000G, à l’instar des puces mobiles.

Der8auer a mené plusieurs expérimentations, avec un refroidisseur AIO de 360 mm à chaque fois. La première implique un Ryzen 7 8700G non modifié. La puce marque 16 635 points dans Cinebench R23. La fréquence oscille entre 4,6 et 4,8 GHz en fonction des cœurs ; la température avoisine les 80°C, pour une puissance de 87 W environ.

Le second test est effectué avec un overclocking automatique PBO. La température globale monte à 85°C, et atteint 92°C pour un des cœurs (précisons que le TJmax est de 95°C et que les fréquences diminuent à partir de 85°C) ; la puissance grimpe à 106 W. Le Ryzen marque 16 920 points.

Le troisième essai implique un OC manuel à 5 GHz. La température globale monte à 86-87°C, certains cœurs à 92°C. Le résultat dans R23 est de 17 947 points dans ces conditions.

OC manuel à 5 GHz sans delid © der8auer / YouTube

Der8auer effectue de nouveau ces tests mais après décapsulage (heureusement plus aisé que celui d'un EPYC Milan-X). Dans un premier temps, le YouTubeur expérimente avec un pad thermique KryoSheet. Aux valeurs de référence, les fréquence tournent autour de 4,7 GHz, pour une température d’une soixante de degrés avec une puissance de 88 W. Quant au score, il est de 16 707 points. Avec les OC (PBO et manuel), la puissance remonte entre 100 et 105 W, tandis que les températures des cœurs CPU oscillent autour de 75°C. Le résultat dans Cinebench R23 à 5 GHz est de 17 851 points.

Les derniers tests sont accomplis à l’aide de métal liquide. Les résultats, fréquences et puissances sont peu ou prou les mêmes que précédemment, mais les températures baissent encore d’une dizaine de degrés.

De 20 à 25°C d'écart entre le Ryzen 7 8700G stock et le même modèle refroidi par de la pâte thermique métal liquide Thermal Grizzly Conductonaut dans Cinbench R23, avec un OC à 5 GHz © der8auer / YouTube

Forcément, ces températures autorisent un OC manuel plus poussé. Der8auer fait ainsi monter son Ryzen 7 8700G à 5,3 GHz ; le CPU ne dépasse pas les 78°C malgré une puissance de 110 W. Dans ces conditions, le système marque 18 797 points dans Cinebench R23.

© der8auer / YouTube

Quel intérêt à décapsuler cet APU ?

En résumé, ces stratagèmes peuvent faire baisser la température de 20-25 degrés par rapport au processeur sorti de sa boîte. En jouant sur la tension, cela permet de gagner environ 300 MHz, pour des gains de performance compris entre 15 et 17 %. Concernant la finalité de cette expérimentation, Der8auer explique que bon nombre de ces APU se retrouveront au sein de petites machines ; des PC qui limitent les options de refroidissement. En conséquence, ce bricolage peut servir de piste pour optimiser le refroidissement de l’APU : soit pour booster les peformances et se rapprocher de celles du Ryzen 7 7700X, soit pour rendre le système plus silencieux.